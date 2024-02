Condividi

(Adnkronos) – "Ti amo". Ha scritto così su Instagram Yulia Navalnaya, moglie di Alexei Navalny. A due giorni dalla notizia della morte dell'oppositore russo, in carcere all'età di 47 anni, Yulia Navalnaya pubblica una foto che la ritrae di spalle con Alexei e aggiunge "ti amo". Il messaggio viene rilanciato su X dalla portavoce di Navalny, Kira Yarmysh. "Lunedì darò il benvenuto a Yulia Navalnaya al Consiglio Affari Esteri dell’Ue" annuncia su X l'alto rappresentante per gli Affari esteri dell'Ue, Josep Borrell. "I ministri dell'Ue invieranno un forte messaggio di sostegno ai combattenti per la libertà in Russia e onoreranno la memoria di Alexei Navalny". "Vorrei fare un appello a tutta la comunità internazionale, a tutto il mondo. Dovremmo essere uniti e combattere tutti insieme questo regime terrificante che c'è in Russia" ha detto Yulia Navalnaya venerdì scorso da Monaco di Baviera, a margine della Conferenza per la sicurezza, dopo aver saputo della morte di Navalny. "Voglio che Putin e il suo gruppo, i suoi amici, il governo… sappiano una cosa: saranno chiamati a rispondere di quello che hanno fatto a mio marito, alla mia famiglia, al mio Paese". "Saranno tutti portati davanti alla giustizia e questo giorno verrà presto", dice ancora parlando di Putin e degli altri esponenti del regime. "Questo regime e Vladimir Putin dovrebbero essere chiamati a rispondere di tutte le atrocità perpetrate nel nostro Paese". —internazionale/[email protected] (Web Info)