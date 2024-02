Condividi

È morto in prigione Alexei Navalny, era il principale oppositore di Putin. Aveva 47 anni.

“Aleksej Navalny era il leader coraggioso dell’opposizione russa. La sua morte è una ferita alla libertà di tutto il mondo e la responsabilità di questa tragedia è tutta del governo di Mosca. Un pensiero commosso alla famiglia di Navalny.”

Matteo Renzi, Italia Viva

“Navalny scompare ad un mese dalle elezioni presidenziali russe.”

Germano Dottori, consigliere scientifico di Limes

“È morto un eroe della libertà, che con il coraggio e la coerenza ha tenuto alto il valore della dignità della persona, dei suoi diritti inalienabili, anche nel più duro carcere della Siberia. Un monito per noi. Un esempio per tutti!” Adolfo Urso, ministro delle imprese e del Made in Italy

“La morte di Navalny in una prigione russa fa rabbrividire. Onore al più coerente oppositore del regime di Putin. Il suo coraggio nella lotta per la libertà resta un esempio per tutti.”

Paolo Gentiloni, commissario europeo

“La Russia di Putin è un regime assassino e imperialista. La morte di Navalny ne è un’ennesima prova. I putiniani d’Italia sono complici di un assassino. Punto.” Carlo Calenda, Azione