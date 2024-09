Nautica, sindaco Bucci: “Mi aspetto un Salone di grande successo”

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Mi aspetto un salone di grande successo. La dimensione sarà la più elevata di sempre, in quanto sono stati aggiunti e portati a termine ulteriori componenti: non solo il canale, ma anche la parte dedicata alle darsene e soprattutto la Torre Piloti, che verrà inaugurata alla presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso il giorno prima dell’inizio del Salone Nautico, il 18 settembre. Un aspetto che non si era mai visto prima e di questo ne siamo molto contenti". Sono le parole di Marco Bucci, sindaco di Genova, in occasione della conferenza stampa di presentazione del 64°Salone Nautico Internazionale in programma a Genova dal 19 al 24 settembre prossimi. "Tuttavia, per ultimare tutte le caratteristiche importanti del Salone manca ancora l’albergo. Quando è presente un albergo all'interno di un Salone, infatti, aumenta molto il valore del trade show e vogliamo che questo avvenga – spiega Bucci – Inoltre, il Salone è l'espressione del business della nautica da diporto, che sta continuando a crescere, forse un po’ meno degli anni passati, ma è sempre in crescita". Ciò che è importante per il sindaco di Genova è la ricaduta economica sulla città: "Continua a crescere e ne siamo molto orgogliosi. Non parleremo solo di Genova, ma di tutta l'Italia e di tutto il mondo. In particolare, però, la ricaduta economica sulla città in termini di persone e di occupazione è notevole: cresce ogni anno e siamo disposti a fare tutto il necessario per supportare il business", conclude il sindaco. —[email protected] (Web Info)

