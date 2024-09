Nautica, Rixi: “Questo sarà Salone nautico di rilancio”

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Quello del 2024 "sarà un grande salone nautico, dove si potranno vedere anche i passaggi in avanti fatti sul tema del waterfront. Sarà un salone di rilancio, che consentirà di mantenere la leadership di Genova e dell'Italia nel settore della nautica da diporto e di rilanciare l'immagine del nostro Paese all'estero". A dirlo è Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, a margine della conferenza stampa di presentazione del 64°Salone Nautico Internazionale di Genova, in programma dal 19 al 24 settembre. "Sarà inoltre un salone in crescita rispetto all'anno scorso che, spero – sottolinea Rixi – consentirà a questa città e a questa regione di discutere sui temi dell'economia, del rilancio del sistema industriale del Paese, del sistema del turismo e naturalmente della nautica, di cui Genova torna ad essere uno dei centri strategici a livello mondiale, che anche quest'anno ha registrato numeri interessanti e di primo livello sul piano internazionale". —[email protected] (Web Info)

