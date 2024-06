Nautica, Cecchi: “Crescita di oltre 70 punti dal 2021 al 2023”

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – "Siamo cresciuti dal 2021 al 2023 di oltre 70 punti. Il bilancio è stato approvato, siamo in buone condizioni di salute per quanto riguarda il lato associativo”. Parole del presidente di Confindustria Nautica, Saverio Cecchi, intervistato a valle della Convention Satec 2024 ‘Nautica, rinascimento italiano: dalla città delle arti, la Convention delle imprese della filiera della nautica da diporto lancia un piano per la Blue Economy’, organizzata dall’associazione di categoria a Palazzo Pucci a Firenze. Il presidente Cecchi guarda poi alla prossima edizione del Salone Nautico, che si svolgerà a Genova dal 19 al 24 settembre: “Ci stiamo preparando per un bellissimo salone che non sarà solamente scenografico, ma sarà innovativo in termini di tecnologia ed ecosostenibilità. Siamo già sold out con aziende in lista d’attesa”, conclude. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.