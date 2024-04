0 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Quello della nautica è un comparto strategico e fiore all’occhiello del Made in Italy. Il sito produttivo tra Viareggio e La Spezia di nautica da diporto è primo al mondo. Bisogna continuare a tutelare questo settore e la maggioranza lo sta facendo, dato che può solo crescere". Ad affermarlo è la deputata di Forza Italia Deborah Bergamini a margine dell’evento “Nautica da diporto – Eccellenza produttiva, figure professionali e nuovi fabbisogni. Politica, istituzioni e filiera produttiva a confronto nella Settimana del Made in Italy" che si è tenuto alla Camera dei Deputati, organizzato da Confindustria Nautica con il patrocinio della Giornata nazionale del Made in Italy. "Il settore va difeso dal dumping, dalla competizione di altri Paesi ma anche da un punto di vista fiscale mantenendo il leasing nautico che ha permesso a questa industria di prosperare. Soprattutto bisogna investire su nuove strutture e servizi, non basta produrre più belle barche al mondo ma tenerle nel nostro Paese. Il 70% della navigazione turistica avviene nel Mediterraneo, è uno spazio di sviluppo enorme", conclude Bergamini. —[email protected] (Web Info)

