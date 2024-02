Condividi

(Adnkronos) – Via libera dell'Ungheria all'ingresso della Svezia nella Nato. Il parlamento di Budapest ha approvato il protocollo di ratifica dell'adesione all'Alleanza atlantica. L'Ungheria è l'ultimo Paese ad averlo fatto. Qualche ora prima del voto del provvedimento di ratifica, il premier ungherese Viktor Orban aveva dichiarato il suo sostegno per l'adesione della Svezia alla Nato. Orban ha tuttavia sottolineato che non c'è "soluzione militare" al conflitto fra Ucraina e Russia, ma una fine negoziale che deve arrivare il prima possibile. La soluzione dei problemi in sospeso, ha aggiunto Orban, è stata fatta "dignitosamente" grazie alla visita del premier svedese, Ulf Kristersson. Tentativi esterni per intervenire in questi problemi non sono stati di aiuto, ha aggiunto. —internazionale/[email protected] (Web Info)