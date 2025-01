Natalyna – Il nuovo singolo è “Luna Blu”

1 minuto di lettura

Un viaggio emozionale tra il ricordo del primo amore e la forza di rinascere dopo una rottura

“Luna Blu” (etichetta Joseba Publishing) è il nuovo singolo di Natalyna, una canzone scritta in collaborazione con Salvatore Tricanico e prodotta dall’affermato producer Vinz Turner.

Il brano -spiega l’artista- rappresenta un viaggio emozionale tra il ricordo del primo amore, puro e raro come la luna blu e la forza di rinascere dopo una rottura. Con un sound avvolgente e carico di sfumature celebra la bellezza dell’amore, sia nella sua unicità che nella capacità di rigenerarsi.

Un mix perfetto di delicatezza e resilienza, impreziosito dalla firma di uno dei producer più talentuosi della scena musicale. La direzione artistica del progetto è affidata a Gianni Testa.

Natalina Francesca Dell’Armi, in arte Natalyna, è un’artista di 22 anni, nata e cresciuta in Inghilterra da genitori italiani. Fin da piccola ha mostrato una forte passione per il canto, che l’ha portata a esibirsi in vari musical, tra cui Les Misérables, dove ha interpretato il ruolo di Eponine. Ha completato i suoi studi musicali presso l’Università di Londra, ottenendo il massimo dei voti.

Grazie al suo talento, ha vinto una borsa di studio internazionale per il canto e ha partecipato a numerosi concorsi, conquistando sempre il primo premio e i punteggi più alti. Tra le sue esibizioni più importanti, spiccano quelle davanti all’ex presidente di Malta e al sindaco di Dallas, oltre che in luoghi prestigiosi come la chiesa di San Paolo a Roma e l’Abbazia di Westminster.

Attualmente, Natalyna è parte del gruppo Acapulco Show e incide come solista con l’etichetta Joseba Publishing, con cui ha pubblicato diverse canzoni. Il suo stile musicale si colloca nel genere pop/melodico.

