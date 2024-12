Natale: mostra Presepi da tutto il mondo alla Cripta della Basilica Sant’Antonio al Laterano

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Sono 155 presepi in mostra presso la Cripta della Basilica di Sant'Antonio al Laterano. Mostra iniziata il primo dicembre scorso e che rimarrà aperta fino al 10 gennaio. "Non sono solo presepi italiani, ma provengono da tutto il mondo e sono i frati a portarli qui per allestire la mostra", ha spiegato all'Adnkronos Gabriella Clementi dal 2015 responsabile dell'organizzazione della mostra dei presepi presso la Cripta della Basilica di Sant'Antonio al Laterano, in via Merulana, a Roma. "Ci sono presepi africani, una Madonna vietnamita con il bambinello, sono presepi fatti a mano e gli autori sono liberi di decidere se li vogliono mettere in vendita o meno, o lasciarli alla Basilica – ha aggiunto Clementi – poi ci sono una serie di presepi fatti sulla base degli acquarelli di 'Roma Sparita' del pittore Ettore Roesler Franz". "Visitatori? Tanti, ma meno degli anni scorsi – ha concluso Clementi – credo che registreremo un aumento durante le feste e poi siamo aperti anche domani mattina e pomeriggio. Venite!". —[email protected] (Web Info)

