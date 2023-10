“NATALE E’ REALE” CASA ZUCCALA PARFUM alla manifestazione “NATALE E’ REALE” nella Palazzina di Caccia di Stupinigi

Anche quest’anno nella PALAZZINA DI CACCIA di Stupinigi (TO) si realizzerà l’evento “NATALE E’ REALE”. La novità di questa edizione è che sarà presente anche CASA ZUCCALA PARFUM di Laura Vanetti nelle giornate del 2 e 3 dicembre come espositore di profumi di lusso.

Chi è CASA ZUCCALA PARFUM?

CASA ZUCCALA PARFUM è un nuovo brand di profumi di lusso prêt-à-porter che nasce nel mese di settembre 2023 presso la dimora Storica Casa Zuccala in Marentino con un punto shop presso la dimora stessa. A disposizione dei visitatori e dei turisti la produzione completa tra profumi e oli corpo. Assieme al brand si concretizza anche il nuovo format tv e social omonimo con l’obiettivo di promuovere i profumi. A breve verrà aperto un secondo punto shop presso Il Castello di Montaldo in Piazza Superga a Montaldo Torinese (TO). Potremo trovarci i Paradisi di freschezza e dolcezza del Gran Paradiso, la Paradisia è un fiore fresco e dolce che cresce sul Gran Paradiso la cui fragranza si addice bene a donne di ogni età. Adatto per il periodo primaverile e autunnale, dona a colei che lo indossa delicatezza e giovialità. Linea Sweet Honey, si tratta di olio essenziale di Miele ed in particolare il Millefiori da cui nascono profumi al miele e l’olio corpo. La Viola di Parma, le sue origini sono avvolte dal mistero e si perdono nella notte dei tempi quando complici i primi viaggi lungo la via della seta, avvenne un insolito incontro tra la “Pallida Plena” italica e la Viola Alba ssp. Dehnhardtii. Si possono trovare profumi per donna alla Rosa, Rosa & Pepe, Paradisia, Passiflora, Viola di Parma, Neroli, Peonia, Iris, Gelsomino, Mughetto, Fico, Uva, Zagara, Vaniglia nera, Melograno. La linea SWEET HONEY sempre da donna al profumo di Neroli & Miele, Iris & Miele, Miele. Profumi da uomo al Sandalo & Miele, Cedro del Libano & Miele, Legni pregiati e Miele, Cuoio & Miele, Miele. Olio corpo Linea Sweet Honey al Miele (olio essenziale proveniente dalla Francia e distillato negli stabilimenti della C.E.C.COSMO DEVI a Barone Canavese) e olio corpo Linea Argan di Argan 100% puro – produzione naturale (prodotto in Marocco).

“NATALE E’ REALE” è una kermesse dedicata alla festa più attesa e meravigliosa dell’anno, organizzata da AD Eventi&Comunicazione, con il patrocinio della Regione Piemonte, Torino Città Metropolitana e Città di Nichelino. Mille iniziative, eventi e curiosità natalizie, un’atmosfera suggestiva tra luci decori e sapori, un’esperienza unica, culturale, solidale e divertente per SCOLARESCHE, CRAL, GRUPPI E LE FAMIGLIE.

Cosa ci troviamo?

MERCATINO COPERTO E RISCALDATO CON ECCELLENZE ARTIGIANALI: Gironzolando tra le bancarelle di artigiani e designer, doni eccellenti originali del territorio e con specialità anche di gusto del Mercatino di Natale Reale, al coperto e riscaldato situato all’interno delle storiche Scuderie Reali, troverai sicuramente doni solidali e preziosi per la grande Festa del Natale e per donare un sorriso a chi non è molto fortunato.

LA MAGICA CASA DI BABBO NATALE

VILLAGGIO DEGLI ELFI E MILLE LABORATORI CREATIVI

SPETTACOLI TEATRALI NATALIZI

LA MOSTRA DEI PRESEPI:

Mostra presepi napoletano – Il presepe è un patrimonio intangibile dell’umanità che racchiude cultura, arte, tradizione, collezionismo, lavoro, sviluppo economico e sociale e Napoli è il luogo magico che racchiude tutto questo. I presepi della collezione Imbrenda, che l’Associazione di promozione sociale “tutti sotto la stella” ci propone, sono uno splendido esempio delle diverse correnti artistiche che il presepio napoletano ha sviluppato portandoci a sognare e rendendoci inconsapevolmente coprotagonisti di un evento che ha cambiato talmente tanto le nostre vite da scandire la gestione del nostro tempo e il calendario. Visitando la mostra potrete scoprire le grandi correnti artistiche partenopee partendo dal 700 fino ai giorni nostri, riuscendo a scorgere un mondo ricco di simbologie e affascinanti aneddoti che vi porteranno a pensare di voler correre a casa e realizzare il vostro presepio per tornare bambini e celebrare la più bella festa dell’anno!

Che Natale è senza il Presepe?

All’interno del percorso di Natale è Reale, la laboriosità e creatività dell’ingegnoso artigiano presepista Giovanni Viviani, si potrà ammirare scrutando i dettagli e la particolarità di ogni singola casetta e personaggio meccanizzato che incanta ogni anno adulti e piccini. Un borgo del passato realizzato con gli occhi di un bambino ispirato dall’arte e l’amore per il presepe.

Presepe in ferro

Imponente e suggestiva l’opera artistica realizzata a grandezza naturale da Mec Art in omaggio alla bellissima festa all’interno del Cortile d’ingresso della Palazzina di Caccia

LA VISITA AL MUSEO DELLA PALAZZINA DI CACCIA PATRIMONIO DELL’UNESCO: Il Museo dell’Arte e dell’Ammobiliamento che conserva dipinti, arredi originari della palazzina e di altre residenze sabaude. Nel 2004 vennero rubati dal museo 27 oggetti e quattro dipinti, tutti fortunatamente recuperati in buone condizioni l’anno successivo nei pressi di Villastellone, località a poca distanza da Torino.

X MAS STREET FOOD COPERTO:

Tante le delizie proposte dagli Elfi esperti del gusto genuino e artigianale, che prepareranno sfiziosi piatti da fast food per la gioia di grandi e piccini. Un’ottima colazione, Brunch, stuzzicheria, cene di auguri e festa.

Fatti tentare da tutto ciò che può andare oltre la tua immaginazione

Nello specifico avete l’imbarazzo della scelta tra le delizie della caffetteria, dolci e tavola calda con primi di pasta e arrosticini di tipo abruzzese by SOCIETA’ VA LANGA

– Arancini, dolci e cannoleria siciliani ,panettoni artigianali siciliani by F.LLI TAIBI

– Friggitoria di pesce e verdurine vino vermetino abbinato al Cartocci di pesce by IL CARTOCCIO

– AFFETTATI FORMAGGI SALUMI HAMBURGER DI FASSONE PATATINE FRITTE FOCACCIA RIPIENA GELATO by Agrisapori

Non può mancare la birra artigianale squisita by Birrificio Penna Nera e l’ottimo vino by Agab wine experience

Per i più piccoli? Fatevi tentare dal buonissimo zucchero filato by Biancato

LE SCUDERIE STORICHE CON LE MERAVIGLIOSE RENNE:

Le Scuderie juvarriane – uno degli spazi architettonici più imponenti della Venaria e del barocco europeo – completano il percorso di visita della Reggia dedicato al Teatro di Storia e Magnificenza della dinastia sabauda.

La duplice fabbrica di Scuderia Grande e Citroniera è realizzata su progetto di Filippo Juvarra tra il 1722 e il 1727, per il re Vittorio Amedeo II. L’edificio unisce i due ambienti dietro un grande corpo di facciata che svolge funzione di quinta architettonica per i Giardini.

La Scuderia Grande

La grande navata, lunga 148 m, larga 12 e alta 15, (più ampia di qualsiasi altra scuderia di residenza reale in Piemonte e confrontabile con quella realizzata da Jean Aubert nel 1719 a Chantilly), poteva contenere circa 200 cavalli. La sua presenza forniva riparo al lato nord della Citroniera.

Nel corso dell’Ottocento l’edificio mantiene la sua funzione, perfettamente funzionale alle esigenze militari.

Nella Scuderia Grande attualmente è ospitata La Regia Scuderia, un allestimento che comprende il Bucintoro dei Savoia e alcune carrozze di gala e portantine. L’allestimento si è arricchito, dal 2021, della Carrozza di Napoleone proveniente dalla Palazzina di Caccia di Stupinigi.

La Citroniera

Illuminata nel lato sud da grandi finestroni, lunga 148 metri, larga 14 e alta 16, ospitava durante l’inverno circa 400 casse di agrumi del Gran Parterre, a cui si univano gelsomini, melograni e oleandri.

Lo spazio interno, oltre che imponente per dimensioni, era anche stato concepito in termini di grande ricchezza chiaroscurale e plastica: le pareti laterali sono scavate da nicchie che con la loro scansione imprimono un forte dinamismo all’involucro, risultando caratterizzate a sud dalla grande luminosità delle aperture ad arco sormontate da oculi (per accogliere il massimo di luce e calore d’inverno) e a nord dalla replica dei serramenti in trompe l’oeil sul muro di separazione dalla scuderia.

Juvarra aveva previsto un ricchissimo corredo a stucco per lesene, nicchie, volte e aperture, tale da competere con la Galleria Grande: tale corredo fu però realizzato solo in forma ridotta e scomparve nel corso del XIX secolo.

Lo spazio imponente ed elegante della Citroniera è la location ideale per ospitare gli eventi più grandi che si svolgono alla Reggia di Venaria.

L’UFFICIO POSTALE DEGLI ELFI

ANIMAZIONE, ATTRAZIONI E MERAVIGLIOSE SORPRESE