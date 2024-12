Natale a Firenze, Ponte Vecchio si illumina

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il Natale 2024 a Firenze prende forma a poco a poco raggiungendo con la magia delle sue luci ogni parte della città. Oggi, lunedì 2 dicembre, è stato Ponte Vecchio ad accendere ufficialmente le luminarie natalizie, con una suggestiva cerimonia alla quale hanno preso parte autorità e rappresentanze delle forze dell'ordine e degli imprenditori, a partire da Giuditta Biscioni, presidente del Centro Commerciale Naturale Ponte Vecchio, l’associazione che aderisce a Confcommercio e che riunisce le quaranta imprese orafe che operano nell'area. Con Biscioni c'erano il presidente di Confcommercio Toscana,Aldo Cursano, e il direttore generale, Franco Marinoni. a dare il benvenuto alla sindaca Sara Funaro con l'assessore allo sviluppo economico, Jacopo Vicini, e al segretario generale Camera di Commercio di Firenze, Giuseppe Salvini. L'allestimento luminoso, caratterizzato da un tunnel di luci calde e arricchito da eleganti lampadari in stile Impero, è stato progettato per armonizzarsi perfettamente con l'identità unica di Ponte Vecchio e delle sue botteghe orafe, simbolo dell'eccellenza artigiana fiorentina conosciuta in tutto il mondo. "Questo percorso illuminato, che collega il 'di qua' al 'di là d'Arno', celebra la storia e l'autenticità di uno dei luoghi più iconici della città", commenta il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni. Le luminarie, realizzate con luci Led a bassissimo consumo, rappresentano una scelta all’insegna della sostenibilità. "Grazie a questa tecnologia, che già abbiamo sperimentato lo scorso anno, i consumi energetici si riducono fino all’80%, sottolineando l'impegno delle nostre attività verso un Natale tradizionale e d'effetto, ma anche rispettoso dell’ambiente", evidenzia Giuditta Biscioni, presidente del Centro Commerciale Naturale Ponte Vecchio. Lo spettacolo luminoso sarà visibile ogni sera dal tramonto fino al 6 gennaio 2025, offrendo a cittadini e visitatori un'esperienza unica nel cuore di Firenze. —[email protected] (Web Info)

