Natale 2025, ecco la top ten dei regali preferiti dagli italiani

“Che regalare a Natale? Bel problema, specie se si commette l’errore di aspettare l’ultimo momento per fare acquisti. Non solo si rischia di non trovare più i regali che volevamo comperare, ma non si ha il tempo per girare a sufficienza e scovare il negozio in cui poter risparmiare. Se poi si acquista on line, è alta la probabilità che il dono non venga consegnato in tempo.

Ma quale è il regalo migliore? E’ quello meditato. Dimostrare che si è pensato al dono, indovinando il gusto e i desideri della persona, è molto più gradito che non mettere in mostra i soldi. Insomma, pensare più che spendere”. A dirlo Mauro Antonelli dell’Unc presentando uno studio che stima la top ten delle vendite natalizie, non in base ai soliti sondaggi, ma elaborando i dati Istat sulle vendite al dettaglio.

“La nostra – avverte – non è una classifica dei regali più graditi o desiderati, ma di quelli che vengono normalmente fatti, sulla base degli incrementi delle vendite. Alcuni prodotti sono magari donati perché facili da fare, non richiedono grandi sforzi di immaginazione, non si rischia di sbagliare oppure perché hanno prezzi abbordabili per tutte le tasche”.

“I giocattoli – sottolinea – vincono classificandosi al primo posto degli acquisti natalizi, come tradizione vuole. Al secondo posto i prodotti per la cura della persona come profumi, dopobarba, cosmetici, creme viso-corpo, trousse trucchi. Medaglia di bronzo, i prodotti di cartoleria (libri, calendari, penne, agende, cartoline), in genere molto regalati dalle aziende”.

“Appena fuori dal podio – elenca – i generi casalinghi durevoli e non durevoli, come utensili da cucina, cristalleria da tavola, porcellane, ceramiche.

In quinta posizione, calzature, articoli in pelle e da viaggio (anche valige, borse, portafogli, cinture in pelle), che raggiungono la posizione più elevata da quando è stilata la classifica, ossia dal 2016. Seguono le Dotazioni per l’informatica, la telefonia e le telecomunicazioni (cellulari, cordless, computer, tablet, e-book reader, mobili per computer, stampanti, giochi elettronici), gli elettrodomestici come tv, macchine da caffè elettriche, tostapane, rasoi elettrici, aspirapolveri, radiosveglie, videocamere, lavatrici e lavastoviglie, in ottava posizione Foto-ottica e strumenti musicali (macchine fotografiche, binocoli, microscopi, telescopi), poi Altri prodotti (gioielli, orologi, fiori e piante, cornici, oggetti d’oro o argento). Chiudono la top ten abbigliamento e pellicce (anche guanti e cinture non in pelle, cravatte)”.

“Solo in undicesima posizione – osserva Antonelli – mobili ed articoli tessili e di arredamento per la casa (articoli per l’illuminazione, quadri, tovaglie, centri tavola), mentre all’ultimo posto della classifica Alimentari e bevande, voce che include sia l’aumento di spesa che si verifica per il pranzo di Natale che i regali a base di cibo, come panettoni, pandori, dolciumi, spumanti, cioccolatini”.

“L’incremento minore rispetto alle altre divisioni – commenta – dipende dal fatto che la spesa alimentare è consistente durante tutto l’anno, a differenza di prodotti più specificatamente natalizi come i giocattoli. Inoltre, per quanto i cioccolatini siano diventati cari come se fossero pepite e anche pandori e panettoni siano molto costosi, tutti i prodotti alimentari sono purtroppo aumentati di prezzo durante tutto l’anno”.

