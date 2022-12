Natale 2022, si avvicina il momento delle spese: ecco alcuni consigli per risparmiare in vista dei regali

Condividi

Il Natale. La festa più magica del mondo si avvicina. E’ il momento in cui si sta in famiglia, si imbandiscono le tavole e si riempiono le case di regali da scartare alla mezzanotte tra vigilia e Natale o durante il pranzo del 25. Ma, inevitabilmente, tra doni, cibo e utenze, questo è anche il periodo dell’anno in cui aumentano le spese mensili. Come si fa a farsi trovare preparati? Di seguito alcuni consigli.

Consigli pratici per risparmiare in vista del Natale

Un primo consiglio pratico è quello di provare a mettersi da parte ogni giorno, nel corso dell’anno, una piccola somma di denaro, da accantonare in vista del Natale. Anche fossero 50 centesimi, 5 o 10 euro, alla fine qualche regalo ci esce sicuramente fuori, evitando di dover ricorrere a doni inutili o poco graditi. Altro modo per mettere da parte un gruzzoletto niente male, potrebbe essere quello di rinunciare a uscite o spese non necessarie nel corso dell’anno, magari mangiando di più a casa invece che nei ristoranti, piuttosto che togliersi uno sfizio per il quale si può tranquillamente aspettare Natale. Terzo consiglio che vogliamo darvi è quello di provare ad ottimizzare i consumi in casa, per non caricare eccessivamente le bollette e potersi permettere un risparmio notevole. Di modi ne esistono tanti e se si vuole provare ad avere qualche spunto interessante in più sul tema, si possono leggere guide scritte dagli operatori del settore, che spiegano in dettaglio come risparmiare energia tramite alcuni consigli specifici. Infine, la pianificazione dei regali con anticipo è un altro ottimo modo per risparmiare senza rinunciare al dono perfetto.

Capire cosa regalare con tanto tempo a disposizione, permette non solo di recarsi nel negozio prima che l’oggetto da comprare finisca, ma, soprattutto, di poter sfruttare offerte interessanti come quelle del Black Friday o del Cyber Monday, che gli americani si sono inventati proprio per consentire di acquistare i regali di Natale a prezzi più che ribassati e che oggi sono tanto di voga anche nel nostro Paese.

Agli italiani piace più fare che ricevere regali

In generale l’italiano è generoso e ama donare al prossimo. Specialmente se si tratta di persone care e se il periodo è quello più fertile per la generosità: il Natale. Ma il discorso vale per l’essere umano in generale e a dirlo è la scienza. Due scienziati delle Università di Chicago e di Northwestern, infatti, sono riusciti a dimostrare che alle donne e agli uomini di tutto il mondo piace più donare che ricevere. Un dato ricavato da una ricerca fatta coinvolgendo circa 600 tra studenti universitari e internauti in determinati esperimenti. Uno di questi prevedeva la possibilità di ricevere ogni giorno una somma di 5 dollari, utile per comprare qualcosa per sé, donarli in beneficienza o lasciarli come mancia, scrivendo su un taccuino personale il proprio grado di felicità al termine dell’azione compiuta. Risultato? Chi donava manteneva un grado di felicità sempre uguale e molto elevato. Chi usava quei soldi per comprarsi qualcosa, invece, vedeva il proprio tasso di gioia abbassarsi di giorno in giorno. Un comportamento oggettivo confermato anche dall’indagine economica.

Nel solo 2021, infatti, sarebbero stati spesi in Italia ben 44 miliardi di euro per i regali di Natale, con una spesa media che si aggira attorno ai 160 euro a persona, leggermente più bassa di quella record del 2018, pari a 170 euro. Cifre comunque da capogiro, che confermano la preferenza degli italiani a regalare piuttosto che ricevere. Ma per sostenere la spesa dei doni natalizi, bisogna stare attenti alle altre. La parola d’ordine è risparmiare sui restanti fronti per poter affrontare lo shopping natalizio senza pensieri.