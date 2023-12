NATA PER TE, Evento : “ognuno ha diverse abilità” Teatro San Pietro 15 dic 2023 IC. Samuele Falco, Scafati

Condividi

All’IC Samuele Falco si gioca in 0squadra, si lavora in gruppo. Si sperimenta cosa significa essere parte di un tutto.

Grazie al dirigente, prof.Domenico Coppola, gli incontri culturali sono un fiore all’occhiello per la comunità.

Ieri, al teatro San Pietro, è andato in scena uno spettacolo formativo e integrativo con due ospiti straordinari: Luca Trapanese, che io amo definire Padre Coraggio, e l’on. Sergio Costa.

Integrazione e solidarietà sono stati gli “ingredienti” che i duecento ragazzi della seconda media hanno mescolato all’amore per il prossimo. Tutti insieme, tutti con unico obiettivo: la lotta per i diritti di ognuno e il superamento delle diseguaglianze.

“Nata per te” è un fiore che ha accarezzato la sensibilità umana.

I ringraziamenti del dirigente Domenico Coppola che è da sempre attento alla promozione delle abilità di ciascun allievo.

“TRA Pure e coraggio, una mattinata da incorniciare.Tutta dedicata all’inclusione.

In modalità dirompente, senza filtri, per smuovere le coscienze, a partire dai ragazzi, attraverso testimonianze di persone che ci sono dentro con tutte le paure, il coraggio e la gioia.

Una scenografia minimale, essenziale, per attenzionare parole, gesti, lavoro d’aula e testimonianze.

Intensità espressiva di 200 ragazzi delle seconde medie. Hanno portato sul palco e in platea le loro verita’, riflessioni e richieste, frutto di un encomiabile lavoro d’aula nato anche dalla cura dei docenti che attraversano un tema che ci accompagna durante tutto il nostro cammino verso la formazione e i diritti alla cittadinanza e alla convivenza.

Testimoni di eccellenza:

– il prof. Gaetano Romano, docente di sostegno con la sua storia e il suo vissuto in classe;

– la maestra Tiziana Greco col suo racconto di vita con Alessia, i suoi 8 anni all’ Ic Samuele Falco, una vita di paure e di solitudini ma anche di grandi gioie.

E poi la paura per il futuro;

– una magnifica Ilenia Cardillo, nostra compagna di viaggio, col suo delicato velo protettivo, sul suo splendido “raggio di sole” che ci stupisce e ci emoziona.

– testimoni anche tanti ragazzi coinvolti in famiglia, in classe ma anche direttamente, dal tema della disabilità.

E un testimone di grande spessore, Luca Trapanese, arrivato ai ragazzi e alla scuola attraverso il suo libro ” Nata per te” e attraverso il trailer del film tratto dal libro e da poco al cinema.

Ebbene Luca ci ha regalato spaccati di vita vissuta, semplice, chiaro e senza filtri.

Dal percorso di affidamento e poi di adozione di Alba, da single, già adottato, vissuto con la passione per il mondo della disabilità.

È stato l’interlocutore dei ragazzi dall’inizio alla fine, trascinante ed emozionante fino a smuovere la platea e le coscienze, con la delicatezza di un padre.

Fino a farmi eclissare e a perdermi.

Ospite di eccellenza l’On Sergio Costa, già amico di Luca. Ci ha condotti in quel mondo politico trasversale che lavora, anche attraverso l’ adozione della “carta dei diritti delle famiglie speciali”, sulla costruzione di nuova cultura dell’inclusione per uscire dal disagio e dalle solitudini per garantire futuro ai ragazzi disabili per escono dai percorsi scolastici.

Giusto due minuti di musica strumentale con chitarre, tastiere e voci, con un magnifico “Inno alla vita” offerto dalla generosa Paola Abate e dal suo magnifico gruppo di alunni.

Conduttore impeccabile e leggero il prof. Paolo Romano che riesce a tessere, a tenere ritmo e tempi su una scaletta sempre rigorosa.

A voi tutti sono infinitamente grato.

Ringrazio I tanti amici che ci hanno dedicato il loro tempo prezioso in presenza:

– il presidente del Comitato Falco Genitori Angelo Di Prisco, sensibile al tema.

Ci ha regalato l’emozionante poesia di Ezio Bosso “Io li conosco I domani che non arrivano mai”;

– la presidente del Consiglio d’istituto

Veronica Bisconti , Anna Tanda e i genitori che non fanno mai mancare presenza e collaborazione;

– Nico Paradiso per il prezioso report;

– Michele Cavallaro del Centro Anzianivdi San Pietro;

– Fabiano Francesco del Santuario di Bagni;

-Michelangelo Ambrunzo, nostro affezionato ex presidente del Consiglio per la scuola Edison;

– la Preside Mena Adinolfi di Cava dei Tirreni e le sue docenti rimaste con noi fino alla fine;

– la Preside Camen Guarracino di Pompei con la Dsga;

– i Presidi delle scuole di Scafati e i docenti che sono riusciti a ritagliare un po di tempo;

– gli assessori Diego Chirico, il vicesindaco Teresa Formisano e il Sindaco di Scafati Pasquale Aliberti.

Graditissime presenze.

Ringrazio i tanti che non sono potuti stare con noi per esigenze di lavoro.

Ringrazio le docenti bibliotecarie che contribuiscono sempre senza riserve.

Un encomio speciale agli alunni delle classi seconde medie e ai docenti per il grande lavoro d’aula che ha preceduto l’evento, per la grande sensibilità e per l’assistenza in platea e dietro le quinte.

Grazie di cuore ai nostri alunni speciali e ai docenti di sostegno per la sensibilità, la passione e la caparbietà che mettono ogni giorno nel loro lavoro

Siete tutti il mio cuore grande.”