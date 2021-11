Nassiriya, UNARMA: “L’Iitalia ripudia la guerra. La nostra storia segnata dal sangue dei caduti per la libertá”

Condividi

“Sono trascorsi 18 anni da quel giorno in Iraq, quando un camion cisterna blu carico di 300 kg di tritolo fece esplodere la base Maestrale a Nassiriya, uccidendo 12 carabinieri, 5 militari dell’esercito e 2 civili” scrive in una nota Antonio Nicolosi, Segretario Generale del Sindacato dei Carabinieri Unarma. “Oggi come allora chiniamo il capo, ci stringiamo intorno al ricordo di chi non c’è più e alle loro famiglie. Rendiamo onore al sacrificio estremo di donne e uomini delle forze militari e di polizia italiane, ai diplomatici e ai volontari che ogni giorno combattono nel mondo, nelle missioni internazionali, per la libertà e la pace, contro il terrorismo. L’Italia” aggiunge Nicolosi “ripudia con onore la guerra e i suoi orrori così come stabilisce la nostra Carta Costituzionale e come dimostra la nostra storia, segnata dal sangue dei caduti per la libertà e per il diritto che ne ha ogni essere umano”.