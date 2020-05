Nasconde 11 chili di marijuana nella ruota di scorta dell’auto: arrestato 29enne di Saviano

Condividi

Marigliano, 13 mag. – Nasconde undici chili di marijuana divisi in 5 chili nella ruota di scorta e 6 chili nell’abitacolo della sua auto e i carabinieri lo arrestano. In manette è finito un giovane 29enne di Saviano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri della Stazione di Marigliano hanno effettuato un posto di controllo e lo hanno “beccato”.

Il 29enne si è fermato ma ha dimostrato nervosismo. Questo ha indotto i carabinieri ad effettuare una perquisizione all’autovettura. Nel portabagagli all’interno del vano della ruota di scorta ben cinque chili di marijuana già essiccata e sei chili sotto il sedile posteriore , che una volta immessa sul mercato avrebbe fruttato agli spacciatori almeno 50.000 euro.

Il 29enne è stato condotto in caserma e arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; è stato portato nel carcere di Poggioreale in attesa dell’udienza di convalida.