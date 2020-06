Condividi

Infanzia e genitorialità i temi affrontati nella produzione della nuova casa editrice

Nasce Latte di Nanna Edizioni, la nuova casa editrice dedicata a neomamme e neopapà che attraversano ed esplorano il mondo della genitorialità.

Latte di Nanna Edizioni è la terzogenita del gruppo editoriale guidato dal giovane imprenditore Alessio Rega. La nuova casa editrice – che segue Les Flâneurs e Dots Edizioni – incentrerà la sua produzione su testi dedicati soprattutto a chi si appresta a diventare genitore, a partire dalla gravidanza per arrivare all’accudimento ad alto contatto, passando – ovviamente – per il parto.

“Latte di Nanna – spiega Sabrina Rega, direttrice editoriale del nuovo marchio – nasce dall’Amore. Dall’Amore per i miei figli, Dafne e Raoul, che mi hanno dato, prima l’una e poi l’altro, la spinta, l’emozione, l’entusiasmo e il desiderio di parlare dei bambini alle mamme”.

A essere trattati saranno i temi della genitorialità consapevole e della sana relazione familiare, fondamentale per poter instaurare un rapporto efficace con i figli.

Quattro saranno le collane su cui verterà la linea editoriale. Si inizia con “Per Conoscere”, che racchiuderà testi che avranno principalmente basi scientifiche e psicologico-comportamentali, ma di carattere divulgativo in modo da poter essere letti con estrema facilità. “Salute”, invece, sarà la collana dall’impronta più scientifico-informativa e ospiterà gli interventi di medici e operatori sanitari specializzati nella cura della donna e del bambino. La terza collana sarà “Montessori” e riguarderà approfondimenti sull’omonimo metodo educativo con testi dedicati non solo ai genitori, ma anche a tutti gli operatori del settore infanzia come insegnanti ed educatori. Infine “Per sognare”, una collana di fiabe che si propone di raccontare storie che mettono al centro i temi dell’alto contatto, della pace, dell’ascolto, dell’espressione dei propri bisogni, del rapporto con il proprio mondo interiore ed esteriore. Libri colorati e con disegni semplici, per riunire la famiglia, per essere letti insieme, in quel dolce momento che viene prima di andare a nanna.

Il primo libro pubblicato è “Pelle a pelle. Nuove ostetriche per nuovi genitori”, scritto dall’ostetrica materana Concetta Quintano. Si tratta di un saggio, ricco di numerosi aneddoti raccolti in tanti anni di professione, che si rivolge in particolar modo ai neo-genitori che si accingono ad assistere al miracolo della vita che nasce.

Ma Latte di Nanna è anche un blog che servirà a raccogliere interventi e approfondimenti a cura di esperti del settore, ma anche testimonianze per vivere al meglio l’importante ruolo della genitorialità.