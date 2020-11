Nasce l’associazione “Geppina Coppola”: subito un premio per la migliore tesi in Fisica o Astronomia

Condividi

Un premio scientifico per onorare la memoria di Geppina Coppola, istituito con l’Inaf – Osservatorio Astronomico di Capodimonte, è l’iniziativa che l’Aps “Geppina Coppola” rivolge a giovani neolaureati in Fisica o Astronomia.

Una somma di denaro di 1500 euro e l’invito a tenere un seminario presso l’Osservatorio Astronomico di Capodimonte, è il riconoscimento che verrà assegnato al vincitore del premio, intitolato proprio alla giovane ricercatrice di Striano, scomparsa prematuramente nel 2015.

C’è tempo fino al 31 maggio 2021 per partecipare con la propria tesi di laurea magistrale, il bando completo sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito dell’Associazione e sul sito dell’Osservatorio Astronomico.

Si tratta della prima iniziativa pubblica dell’APS “Geppina Coppola”, nata con lo scopo di promuovere la cultura scientifica e l’innovazione didattica, garantire il diritto allo studio e prevenire la dispersione scolastica, organizzare e gestire attività di promozione e diffusione della cultura.

Ricercatrice presso l’ Osservatorio Astronomico di Capodimonte, laureata con lode presso l’Università “Federico II” di Napoli dove conseguì il dottorato di ricerca in Fisica, impegnata in politica e nel sociale, Geppina Coppola morì imporvvisamente nel 2015 alle soglie di una brillante carriera come ricercatrice, qualche giorno dopo aver dato alla luce la sua prima figlia.

“Continueremo sulla strada che Geppina ci aveva indicato, portando avanti iniziative che diano impulso alla vita culturale e sociale del territorio, dialogando con il mondo dell’università, della scuola, dell’associazionismo e delle istituzioni”, spiega il presidente dell’Aps, Arturo Colantonio.

Marcella Marconi, direttore dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte, struttura di ricerca dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, dichiara: “Pensare a un premio per i giovani è il modo migliore per onorare la memoria di Geppina, astrofisica brillante, collega attenta e disponibile, amica saggia e sincera”.

Sito Ossertatorio: http://www.oacn.inaf.it

Sito Aps: https://www.associazionegeppinacoppola.it

Facebook: Associazione “Geppina Coppola”

