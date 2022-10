Nasce il Sensazionismo. Presentazione del nuovo manifesto artistico il 5 novembre con Sgarbi e Pietoso

Sabato 5 Novembre 2022, alle ore 18.00, presso la Galleria artistica di Giacomo Pietoso, in Corso Garibaldi, 31, ad Acerra, sarà presentato il Manifesto del SENSAZIONIMO, il documento che accoglie e raccoglie idee, espressioni e sensazioni degli artisti contemporanei. Nasce con esso una nuova corrente artistico-culturale, basata sui sensi, libera da condizioni; immediata, istintiva e naturale, estesa – oltre all’ambito pittorico e scultoreo – anche ai campi letterari, poetici e musicali. Ideatore e promotore è l’artista Giacomo Pietoso, che inaugura per l’occasione, la mostra personale, dal titolo ‘Sensazioni’, esposta in modo permanente, come tutti i suoi dipinti, nello spazio artistico Mrs Dream – La bellezza dell’arte.