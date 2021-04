Nasce il primo “San Giorgio a Cremano game contest” Un gioco virtuale a premi sulla città

Condividi

Basta scaricare la app “wi contest”.

Anteprima il 16 aprile alle 20.00, sulla pag. Fb “Scopri l’italia game contest” con il Sindaco Zinno per conoscere i premi, i quiz e gli ospiti

San Giorgio a Cremano, 12 aprile 2021 – Nasce il primo “San Giorgio a Cremano Game Contest”, un gioco virtuale a premi, incentrato sulla cultura, la storia, l’enogastronomia, il gossip, lo sport, i personaggi e le leggende legate alla nostra città, rivolto alle famiglie sangiorgesi e promosso dal Laboratorio Regionale Città dei bambini e delle bambine. Il game si chiama “Scopri l’Italia”, all’interno del quale vi è la sezione “Scopri San Giorgio”.

Un’idea che l’amministrazione di San Giorgio a Cremano ha messo in campo per trasmettere in maniera educativa la conoscenza della città e che ha voluto organizzare come evento clou della Giornata del Gioco che anche quest’anno, per la seconda volta, non potrà svolgersi per le strade della città.

Per giocare con i propri compagni, con i propri genitori o con i coetanei in tutta Italia, è necessario scaricare sul proprio smartphone la app “Wicontest” (disponibile gratuitamente sull’Apple Store o sul Google Play Store), ci si potrà iscrivere al contest “San Giorgio a Cremano – Game Contest” all’interno della sezione “Scopri l’Italia”.

Ci saranno 4 tornei settimanali, dal lunedì alla domenica, con diverse tipologie di quiz. Il primo torneo avrà inizio il 3 maggio e terminerà il 31 maggio ma, una volta scaricata la app, si potrà continuare a giocare per sempre, anche rispondendo a domande su altre città. Ogni mercoledì poi, alle 20.30 si svolgerà il “Live Quiz Show”, in diretta streaming con conduttori ed ospiti illustri, legati alla nostra città che vi sveleremo tra qualche giorno.

Intanto ogni settimana si potranno vincere decine di premi, tra cui materiale informatico, gadget, buoni libro, voucher per occhiali, food box, cene ed altro ancora, con preziosi premi finali tra cui e un voucher per un soggiorno di 500 euro.

Una puntata speciale di “San Giorgio a Cremano Game Contest” sarà dedicata alle scuole e si svolgerà poi contestualmente alla Giornata del Gioco, il 12 maggio, con l’obiettivo di celebrare tutti insieme l’evento che purtroppo, per il secondo anno, non potremo trascorrere per le strade della città.

Per conoscere tutti i dettagli del game, venerdì 16 aprile alle ore 20.00 vi sarà una diretta sulle pag social “Scopri l’Italia Game Contest” e sulla app “Wicontest sezione Italia Game Contest”, in cui sarà direttamente il Sindaco, con le conduttrici Simona e Laura, a spiegare a chi sarà collegato come partecipare e quali saranno le sfide.

“E’ un modo culturale ed educativo per fare in modo che i nostri bambini acquisiscano nozioni sulla nostra magnifica città – spiega il Sindaco Giorgio Zinno – e le condividano con le proprie famiglie, in maniera divertente. Le sfide sono semplici ed immediate e ci si potrà confrontare con altre famiglie in tutta Italia. Per questo abbiamo scelto un contest nazionale e che sposa perfettamente le nuove esigenze di digitalizzazione imposte dall’emergenza”.

