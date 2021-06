Nasce il Masterplan dell’agro aversano, Zannini accoglie i 10 comuni in presenza dell’assessore regionale all’Urbanistica Discepolo

Condividi

Il presidente della VII Commissione regionale Ambiente e Protezione Civile, Giovanni Zannini, e l’Assessore regionale all’Urbanistica e al Territorio, Bruno Discepolo, stamani hanno incontrato i sindaci ed i rappresentanti di 10 comuni dell’agro aversano, tra cui San Cipriano, San Marcellino, Casal di Principe, Casapesenna, Villa di Briano, Trentola Ducenta, Cancello ed Arnone, Lusciano, Santa Maria La Fossa e Grazzanise, per porre le basi per la nascita del primo Masterplan dell’agro aversano.

“Una zona target finalizzata a valorizzare i beni e gli asset di questo importante territorio della provincia di Caserta, qual è l’agro aversano. Si tratta di uno strumento di pianificazione innovativo volto a dare nuovo slancio e crescita a questi territori. Il Masterplan è un’articolazione del piano paesaggistico, dunque, va fatto un lavoro per capire in che termine costruire l’omogeneità dei territori da affasciare ed inserire in questo progetto”, conclude Zannini.

