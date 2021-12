Nasce il Comitato di iniziativa popolare per la raccolta firme sulla legge elettorale proporzionale con preferenze

Condividi

L’ incontro ha lo scopo di dare voce agli elettori attraverso la possibilità di esprimere la propria preferenza elettorale per ciò che concerne i soggetti da scegliere all’interno di una lista politica, per restituire al Parlamento la funzione costituzionale di rappresentanza di tutti i cittadini e valore alla funzione indipendente di ogni parlamentare.

Milano, 18 dicembre 2021, dalle ore 15.00 alle 19.00, presso l’Hotel dei Cavalieri (piazza Giuseppe Missori n.1, 20123). Ivano Tonoli, Segretario del Partito Unione Cattolica e Corrado Giardina, Presidente Movimento Moderati Italiani presentano il “Comitato di iniziativa popolare per la raccolta firme sulla legge elettorale proporzionale con preferenze”. Il sistema proporzionale aiuterebbe i partiti minori a ricreare sinergie con i partiti più grandi in modo da far riemergere anche le identità perdute valoriali cattoliche, la cui rimozione è il vero declino politico del Paese. Gli elettori si trovano, in cabina elettorale, di fronte ad una lista bloccata decisa dalle segreterie dei partiti.

“Va restituita dignità istituzionale al Parlamento, bisogna ridare culturalmente valore all’articolo 67 della Costituzione e alla funzione indipendente di ogni parlamentare che deve rappresentare solo ed esclusivamente il popolo e non la volontà delle lobby di potere finanziario– dichiara Ivano Tonoli, Segretario del Partito Unione Cattolica- dobbiamo recuperare i principi etici e morali”.

“Se il popolo non può scegliere il proprio candidato si ottiene il risultato dell’allontanamento della politica dagli elettori e il parlamento non può stare nelle mani delle segreterie dei partiti, sarebbe un disastro come lo è stato per gli ultimi cinque anni”; Corrado Giardina, Presidente Movimento Moderati Italiani.

Al tavolo dei relatori, saranno presenti illustri ospiti: Salvatore Cuffaro, Commissario Regionale Sicilia Democrazia Cristiana, On.le Giuseppe Gargani, Presidente Federazione Popolari Democratici Cristiani, Andrea Brenna Segretario Popolo della Famiglia, Angelo Sandri, Segretario Democrazia Cristiana, Carmelo Cinnirella, Democrazia Cristiana, Giuseppe Galatino, Vice Presidente del Partito Unione Cattolica, Erminio Brambilla, Presidente Partito Unione Cattolica. Modera la giornalista Emanuela Belcuore.