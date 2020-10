Nasce FreeCremano, il nuovo soggetto politico a San Giorgio a Cremano

Condividi

San Giorgio a Cremano, 24 Ottobre – “FreeCremano nasce come un gruppo libero di cittadini attivi sull’esempio di FreeBacoli, il progetto politico e sociale nato nel 2009 nel Comune di Bacoli e che oggi, grazie all’impegno di numerosi attivisti, è al governo della propria Città con Josi Gerardo Della Ragione sindaco”: esordisce così la nuova compagine politica di FreeCremano nata nella Città all’ombra del Vesuvio.

Una realtà – spiegano gli attivisti attraverso i social – che si pone fra i propri obiettivi quello di “intercettare i bisogni della comunità e tradurli in idee concrete da realizzare a favore del nostro territorio, della nostra Città.”

In merito alla identità del nuovo soggetto politico chiariscono che FreeCremano si tratta di “uno spazio libero in cui potersi esprimere al di fuori dei vincoli e degli schemi imposti dai partiti e dai movimenti che animano il panorama politico attuale.”

Infine gli attivisti locali lanciano l’appello alla cittadinanza: “siamo consapevoli che questo non è il periodo più adatto per lanciare un nuovo soggetto politico ma riteniamo che ognuno debba e possa fare la propria parte, soprattutto nei momenti difficoltà come quelli che stiamo vivendo a causa della emergenza da COVID-19.”

Prossimamente il collettivo promuoverà iniziative a livello locale che potranno essere seguite attraverso i propri canali sui social e sul sito internet ufficiale.

