Nasce Five Lab: Il programma settimanale con lo sport che fa rete

Martedì 9 giugno, alle 18, prende il via “Five Lab” un nuovo programma che promuove lo sport attraverso il mezzo di comunicazione più immediato e diretto, il web (www.fivesport.it). Quarantacinque minuti per raccontare lo sport dando spazio e risalto alle vicende tecniche, ai personaggi (sportivi e dirigenti) ma anche ai mecenati, agli imprenditori che da sempre, in Italia, hanno rappresentato un imprescindibile spin off per il raggiungimento di obiettivi a volte anche leggendari.

Ospiti del primo appuntamento “Ripartenza: lo sport 4.0”: Umberto Gandini, presidente Lega Basket Serie A; Massimo Righi, presidente Lega Pallavolo Serie A; Stefano Rosso, presidente Lanerossi Vicenza e il DG del club biancorosso Paolo Bedin. In studio il Five Ambassador Lorenzo Bernardi, il miglior giocatore di pallavolo del XX secolo. A moderare i talk settimanali il giornalista Marcello Festa.

“Five Lab” non è una testata giornalistica e non segue lo stile e i tempi di qualsivoglia organo di informazione. “Five Lab” è una comunicazione diretta che partendo da uno storytelling arriva al pubblico, senza filtri, né compromessi.

“Five Lab” è un progetto di Five Sport, società di Casta Diva Group SpA, il cui management da anni supporta comitati organizzatori, enti governativi, agenzie e marchi internazionali nella creazione e gestione di grandi eventi, un unicum nel panorama sportivo nazionale e internazionale, un nodo strategico nel mondo dello sport..

Attraverso “Five Lab”, Five Sport si è così emancipato, investendo su sé stesso e ampliando la sua offerta diventando uno strumento capace di raccontare lo sport, le storie, i personaggi da un’angolazione diversa rispetto a quella abitualmente utilizzata.