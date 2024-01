Nasce CONFITALI, la Confederazione Italiana dei Lavoratori dell’Innovazione

Nasce ufficialmente CONFITALI, la prima “Confederazione Italiana dei Lavoratori dell’Innovazione“, un sindacato pionieristico dedicato alla rappresentanza e alla tutela dei lavoratori nei settori dell’innovazione. Fondata da un gruppo eterogeneo di professionisti, CONFITALI si pone l’obiettivo di rappresentare e tutelare un’ampia e diffusa gamma di lavoratori, inclusi autonomi, subordinati, dipendenti delle startup, delle piccole e medie imprese innovative e delle professioni non organizzate. Il sindacato opera in un settore in rapida espansione, cruciale per lo sviluppo e l’economia moderna.

Come sottolineato dal Segretario Nazionale Pasquale Brancaccio “l’innovazione porta con sé il desiderio di rinnovamento e raggiunge una più grande intensità quando accende la fiamma della speranza per un ordine più giusto e umano. CONFITALI si impegna a proteggere questa fiamma per il bene delle generazioni future“.

CONFITALI punta a rappresentare i suoi membri in ambito economico, sociale, sindacale, culturale, ricreativo e formativo, cercando di valorizzare l’importanza del loro contributo in un settore chiave per lo sviluppo del paese. CONFITALI è aderente alla UGL – Unione Generale del Lavoro che è soggetto rappresentativo sul piano nazionale Confederale nell’ambito delle relazioni industriali e associative.

L’organizzazione sindacale si impegna a difendere valori fondamentali come l’autonomia, la democrazia rappresentativa, la solidarietà federale, la tutela dei valori costituzionali e la scelta europeista. La struttura interna dell’associazione è pensata per rispondere efficacemente alle diverse esigenze dei suoi membri. L’obiettivo è quello di creare un ambiente di lavoro equo, sostenibile e stimolante per tutti coloro che operano nel mondo dell’innovazione. Il Sindacato, partecipando attivamente in enti bilaterali e paritetici e contribuendo a formare politiche che influenzino direttamente il settore dell’innovazione e il mercato del lavoro, si impegna nella negoziazione e stipulazione di accordi collettivi per migliorare le condizioni lavorative, fornire assistenza legale e sindacale, promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro e facilitare l’aggiornamento professionale.

CONFITALI funge da ponte tra i lavoratori e le istituzioni, assicurando che le voci e le esigenze dei lavoratori nell’innovazione siano ascoltate e rappresentate.