Nasce a Napoli il “Fondo Culturale Edizioni MEA”, attraverso il quale la Casa Editrice donerà ogni mese cinquanta copie di un libro del proprio catalogo ai ragazzi di una scuola del territorio.

Le prime cinquanta copie sono state consegnate a Settembre ai bambini della Primaria dell’Istituto “Sauro-Errico-Pascoli” di Secondigliano, ad Ottobre cinquanta libri sono andati all’Istituto “Capraro” di Procida.

Lo scopo del progetto è promuovere la lettura e stimolare al confronto bambini e ragazzi attraverso l’incontro con gli autori e il dialogo con i docenti.

Un supporto culturale importante gratuito per accrescere la passione e l’amore per i libri.

Grazie al sostegno dell’imprenditore Alessandro Condurro, amministratore di “L’Antica Pizzeria da Michele in the World” e de “L’Antica Pizzeria da Michele” di Napoli è stato possibile finanziare il Fondo Culturale per l’intero anno scolastico 2023/24,

Edizioni MEA donerà libri agli istituti scolastici di Napoli e provincia ogni mese fino a Maggio 2024.

L’obiettivo per il prossimo anno scolastico 2024/25 sarà donare cento copie al mese alle scuole per potere raggiungere più ragazzi e contribuire maggiormente alla promozione della lettura e alla diffusione culturale.

Il Fondo Culturale si prefigge, inoltre, per il prossimo anno scolastico di realizzare raccolte di racconti degli alunni su specifiche tematiche sociali, quali: violenza sulle donne, bullismo e cyberbullismo, integrazione.