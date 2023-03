Nasce 1SHARING, il primo portale italiano dedicato al noleggio di prodotti (e non solo)

Condividi

Sharing economy, una tendenza destinata a diventare globale

SHARING, se ne hai bisogno, qualcuno ce l’ha.

In linea con le tendenze della contemporaneità nasce 1SHARING, il primo portale italiano interamente dedicato allo sharing: l’idea-chiave dei soci fondatori è quella di creare una piattaforma tecnologica che permetta di condividere qualsiasi cosa ricavandone il giusto profitto, senza paura di danni o furti.

Si tratta dell’economia della condivisione, un modello che consente di utilizzare – a pagamento e temporaneamente – prodotti, beni e servizi messi a disposizione su piattaforme digitali dai proprietari, utenti privati e aziende.

“1SHARING va ad occupare la fetta di mercato destinata alla sharing economy, dove attualmente non c’è ancora un player generalista di riferimento – spiegano i tre soci fondatori Marcello Vetrano, Feliciano Di Giovanbattista ed Emiliano Casale – Il nostro obiettivo era quello di costruire un portale che rispondesse in modo preciso e immediato ad alcune fondamentali esigenze degli utenti“.

La sharing economy: una nuova tendenza globale

Grazie alla tecnologia di app e siti web, la sharing economy si conferma un settore decisamente importante dell’economia globale, in crescita anche nei prossimi anni. Senza l’impegno dell’acquisto è possibile provare, utilizzare, toccare con mano qualsiasi cosa, dai mobili agli attrezzi sportivi, agli utensili da giardino: il noleggio viene reinterpretato in un’ottica più moderna e sostenibile.

I dati confermano gusti e tendenze: attualmente in Italia il 74% degli under-44 utilizza servizi di sharing e il mercato è destinato a crescere. Per il solo 2023 il fatturato totale generato è stimato in 25 miliardi di euro ossia l’1,3% del Pil nazionale e, già nel 2025, le sole piattaforme di condivisione dei servizi di trasporto rappresenteranno il 40% del totale del mercato. In Europa la cifra sfiorerà i 570 miliardi di euro entro il 2025.

L’utente-tipo è un millennial, un giovane tra i 18 e i 34 anni che, per necessità ma anche per scelta eticamente sostenibile, preferisce condividere e non acquistare. In aumento anche gli over-55, utenti interessati alla convenienza e al risparmio e sempre più attratti dalle molteplici possibilità delle tecnologie digitali.

Perché 1SHARING?

Il portale 1SHARING consente di:

o Noleggiare ogni cosa per un certo periodo di tempo (pochi minuti o giorni o mesi);

Offrire un servizio sicuro e garantito dove il costo del noleggio è chiaro e preventivato;

dove il costo del noleggio è chiaro e preventivato; Consentire agli utenti di trovare qualsiasi tipologia di prodotto nelle immediate vicinanze;

nelle immediate vicinanze; Usufruire della garanzia “Scacciapensieri” che tutela tutti gli utenti di 1SHARING grazie alla solida partnership con ALLIANZ ;

che tutela tutti gli utenti di 1SHARING grazie alla solida ; Provare prima di acquistare , oppure di trovare una soluzione economica e a breve termine per qualsiasi esigenza;

, oppure di trovare una soluzione economica e a breve termine per qualsiasi esigenza; Avere una fonte di reddito alternativa mettendo a disposizione oggetti poco utilizzati o giacenti in magazzino in maniera facile e intuitiva.

Come funziona 1SHARING?

Quando un utente noleggia, paga subito, ma il denaro viene accreditato al proprietario del prodotto solo dopo il ritiro. Dopo il noleggio gli utenti possono recensire i prodotti e quindi validarne le caratteristiche.

1SHARING prevede rimborsi per danni o furto e copertura assicurativa per prodotti fino al valore di € 500, mentre è richiesta la carta di credito a garanzia per prodotti superiori a € 500.

La Campagna di Equity Crowdfunding di 1SHARING

Il lancio del portale sul mercato nazionale è previsto per il primo trimestre del 2023, in contemporanea con la prima Campagna di Equity Crowdfunding di 1SHARING curata dall’Agenzia Crowd Communication di Milano.

La Campagna di Equity Crowdfunding, che sarà attivata su tutti i principali canali di comunicazione on-line e off-line, ha l’obiettivo di raccogliere quei capitali che consentiranno a 1SHARING.it una rapida crescita del numero degli utenti e dei prodotti offerti a noleggio.

Dunque, perché partecipare alla Campagna di Equity Crowdfunding?

o Perché 1SHARING è il primo portale dedicato allo sharing di prodotti per privati e aziende;

o Perché il mercato è in forte crescita e l’economia del noleggio segue il successo della sharing economy;

o Perché 1SHARING significa sostenibilità e rispetto per l’ambiente grazie all’economia circolare;

o Perché i servizi offerti e i ricavi sono trasparenti e immediati;

o Perché 1SHARING prevede un massivo investimento in ricerca e sviluppo.

About 1 SHARING

Una start-up nata da un team con competenze di ampio respiro in grado di monitorare le maggiori tendenze dello sharing nel mondo per allineare e innovare costantemente i servizi offerti. Insieme ad un ingegnere informatico, uno specialist customer care/sales aziende e una digital strategist, i tre soci fondatori hanno oltre 25 anni di esperienza professionale e una forte propensione al lancio di start-up:

Marcello Vetrano , CEO e co-founder, ha ricoperto ruoli dirigenziali in aziende di vario settore, dalle Telecomunicazioni al noleggio a lungo termine di flotte aziendali, all’intrattenimento culturale.

, CEO e co-founder, ha ricoperto ruoli dirigenziali in aziende di vario settore, dalle Telecomunicazioni al noleggio a lungo termine di flotte aziendali, all’intrattenimento culturale. Feliciano Di Giovanbattista , co-founder e imprenditore, è a capo della Felcar Holding, con la quale gestisce numerose attività di successo. Considerato un imprenditore seriale, grazie alle innumerevoli attività di successo in altrettanti settori di mercato, ha ideato un innovativo metodo per gestire efficacemente tutte le sue attività.

, co-founder e imprenditore, è a capo della Felcar Holding, con la quale gestisce numerose attività di successo. Considerato un imprenditore seriale, grazie alle innumerevoli attività di successo in altrettanti settori di mercato, ha ideato un innovativo metodo per gestire efficacemente tutte le sue attività. Emiliano Casale, legacy, co-founder e avvocato d’impresa, è specializzato nella protezione e nella difesa di brevetti, marchi, modelli, design e diritto d’autore.

1SHARING

1sharing.it

link utili