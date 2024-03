2 minuto di lettura

(Adnkronos) – Luca Nardi eliminato negli ottavi di finale dell'Atp Masters 1000 di Indian Wells. Il ventenne di Pesaro, reduce dal successo contro il numero 1 del mondo Novak Djokovic, viene sconfitto dallo statunitense Tommy Paul. L'americano, testa di serie numero 17, si impone per 6-4, 6-3 in 1h20' e ora si prepara ad affrontare il norvegese Casper Ruud, numero 8 del tabellone, che piega il francese Gael Monfils per 3-6, 7-6 (7-3), 6-4. Nardi gioca alla pari con il rivale ma contro un avversario così quotato paga i passaggi a vuoto nei turni di battuta. Il 60% scarso di prime è troppo poco per evitare il forcing dello statunitense, che si procura 8 palle break e ne trasforma 3 completando la missione.

Nardi-Paul 4-6, 3-6 – Paul si procura un match point sul servizio dell'azzurro: finisce 6-3.

Nardi-Paul 4-6, 3-5 – L'americano va di fretta: game a zero.

Nardi-Paul 4-6, 3-4 – Paul gioca senza pressione sul servizio dell'avversario e lascia andare i colpi senza troppa pazienza.

Nardi-Paul 4-6, 2-4 – Il servizio evita guai a Paul, 4-2.

Nardi-Paul 4-6, 2-3 – Game a zero per Nardi, che rimane in scia.

Nardi-Paul 4-6, 1-3 – Nardi rimane con la testa nella partita, ma Paul non concede occasioni sul proprio servizio. Quando c'è bisogno, arriva un provvidenziale ace.

Nardi-Paul 4-6, 1-2 – L'azzurro lotta per rimanere in corsa, ma il servizio non lo assiste. Paul può aggredire e procurarsi una serie di palle break. Nardi ne annulla 2, la terza però viene sfruttata dall'americano che spezza l'equilibrio.

Nardi-Paul 4-6, 1-1 – Paul tiene il servizio.

Nardi-Paul 4-6, 1-0 – Nardi è bravo ad archiviare il primo set e a ripartire con un game impeccabile.

Nardi-Paul 4-6 – L'americano vola e chiude il set con un game a zero: 6-4 in 42'.

Nardi-Paul 4-5 – Nardi si inceppa nel game cruciale. Parte in salita con un doppio fallo, scivola 0-30 e si ritrova 15-40: Paul non sbaglia e mette a segno il break.

Nardi-Paul 4-4 – Lo statunitense in controllo totale nell'ottavo game, 4-4.

Nardi-Paul 4-3 – Nardi supera il momento complicato: sotto 30-40 per un errore non forzato, riesce a riprendere il controllo del gioco. Tre punti di fila, 4-3.

Nardi-Paul 3-3 – Paul commette un paio di errori gratuiti ma non paga dazio.

Nardi-Paul 3-2 – Bravo Nardi a piazzare l'allungo dal 30-30, altro game chiuso con autorevolezza.

Nardi-Paul 2-2 – Paul concede 2 punti ma evita guai, 2-2.

Nardi-Paul 2-1 – Il marchigiano ingrana nel secondo turno di battuta, game a zero e 2-1.

Nardi-Paul 1-1 – Anche Nardi si procura una palla break ma anche in questo caso il servizio finisce per avere la meglio e Paul si salva.

Nardi-Paul 1-0 – Il ventenne di Pesaro deve subito 'remare': Paul si procura 2 palle break che vengono annullate, Nardi tiene il servizio. —[email protected] (Web Info)

