Nappi (Lega): Salvini conferma nostro impegno per Terra dei fuochi

“Anche oggi, nel corso dell’incontro a Giugliano, Matteo Salvini e la Lega hanno confermato l’impegno preso con i cittadini per risolvere il dramma della Terra dei fuochi, nella morsa perenne della criminalità organizzata e dell’inquinamento. La Lega è stato l’unico partito che finora ha mostrato attenzione reale per i territori, ed ha agito con i fatti, come dimostrano l’aumento delle unità di forze dell’ordine a Caivano, e il potenziamento della rete di videosorveglianza”. Lo afferma il consigliere regionale Severino Nappi, responsabile federale della Lega per la campagna elettorale per le elezioni Politiche della Regione Campania, presente all’incontro che si è svolto nel pomeriggio.