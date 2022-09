Nappi (Lega): De Luca e le balle dei due anni, ora tempi certi smaltimento

Condividi

“Anche oggi, alla presentazione del nuovo impianto per lo smaltimento delle ecoballe a Giugliano, il presidente De Luca ha dimostrato di avere problemi con i calcoli dei tempi: quante volte si è impegnato a dire che sarebbero bastati due anni a rimuovere le alte montagne di rifiuti accumulati? Di due anni in due anni, le promesse si sono moltiplicate e anche oggi in pompa magna ha inaugurato una struttura raccontando sempre la stessa storia. Il problema è che siamo in pesantissimo ritardo e oggi scopriamo anche che si dovranno trovare nuove risorse perché sono aumentati i costi e i 230 milioni di euro a disposizione non bastano più. Caro presidente, è arrivato il momento di dire la verità ai cittadini, gli stessi che oggi hanno protestato con un sit in e che lei ha deriso, incurante della loro preoccupazione. Abbiamo bisogno di tempi certi e non più di chiacchiere, perché adesso insieme a quelle sui rifiuti dobbiamo eliminare anche le balle raccontate alla gente”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale Severino Nappi, capolista della Lega alla Camera dei deputati nel collegio Campania 1.