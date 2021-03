Nappi (Lega), ‘da Whirlpool a Iveco, differenza si vede. Bene Giorgetti su ipotesi Golden Power’

Condividi

“Da Whirlpool a Iveco il cambio di passo del nuovo governo si vede. Il ministro Giorgetti ha ipotizzato l’attivazione del Golden Power come procedura di ‘salvataggio’ proprio perché finalmente si vuole porre un freno alla svendita delle eccellenze aziendali del nostro Paese, strizzando l’occhio agli stranieri”. Così il consigliere regionale della Lega Campania Severino Nappi, che prosegue: “Con la stessa logica in campo, la vicenda della Whirlpool a Napoli – partita con la vendita agli stranieri del gruppo Merloni senza pensare ai suoi riflessi sull’occupazione – si sarebbe svolta in modo differente fin dall’inizio. Ora, per quella che rappresenta una partita industriale per l’intero Mezzogiorno, l’unica possibilità è quella di adottare politiche economiche di rilancio insieme con il ridisegno di un piano di ammortizzatori sociali, oltre alla tutela del nostro Made in Italy. Esattamente quello che Giorgetti, dopo l’annuncio dei licenziamenti da parte dell’azienda ha promesso anche alle rappresentanze dei lavoratori Whirlpool e alle loro famiglie”.

