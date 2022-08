Nappi (Lega): chi si ricorda di Francesca Pascale al Sud?

Condividi

“Beh, ma la Pascale che parla di Sud e coerenza è fantastica… riepiloghiamo: consigliera provinciale a Napoli e i cittadini non ricordano un solo provvedimento; ‘ospite’ di una villa in Brianza per circa 10 anni; matrimonio in Toscana. Un dubbio: lavora per il Sud o non lavora? Mantenere fede agli impegni è la coerenza di Salvini, un concetto di mantenimento diverso per Francesca Pascale cui auguriamo di godersi il sole nelle sue lunghe vacanze (che non hanno fatto tappa al Sud). Buona navigazione!”. Lo dichiara il consigliere regionale Severino Nappi, responsabile federale della Lega per la campagna elettorale per le elezioni Politiche della Regione Campania, in risposta alla storia su Instagram postata da Francesca Pascale.