Nappi a De Luca “Modello Campania? Se è come sanità saremmo rovinati”

Condividi

“Se così fosse, dopo il disastro sanitario coi medici e gli infermieri ammalati per assenza di mascherine, con gli ospedali ‘usa e getta’ mai utilizzati, con la politica dei tamponi inesistente, allora saremmo veramente rovinati”. Lo scrive su twitter Severino Nappi, presidente del movimento civico Il Nostro Posto, commentando le parole del governatore De Luca in riferimento a un modello campano per l’economia.