Napolitano: Fondazione Valenzi: figura fondamentale per l’Europa, per l’Italia, per Napoli e l’intero Mezzogiorno

“Giorgio Napolitano ha rappresentato una figura fondamentale per l’Europa, per l’Italia, per Napoli e l’intero Mezzogiorno.”

Lo dichiarano in un comunicato della Fondazione Valenzi la presidente Lucia Valenzi, il presidente del comitato d’Indirizzo Roberto Race, la presidente del Comitato Scientifico Lida Viganoni e il segretario generale Alfonso Trapuzzano.

“Il suo impegno e il suo amore per Napoli- scrivono i vertici della Fondazione Valenzi- sono stati uno dei fili conduttori del suo percorso personale e politico.

Un impegno e un amore con il quale ci ha incoraggiato anche nella costruzione e nella nascita della Fondazione nel 2009 e per il ruolo della Fondazione nel sociale oltre che nella cultura”.

La Fondazione Valenzi

La Fondazione Valenzi è un’istituzione internazionale, non schierata politicamente, attiva nella cultura e nel sociale. Nasce nel 2009 con l’obiettivo di tutelare e consolidare il patrimonio di Maurizio Valenzi, parlamentare italiano ed europeo, sindaco a Napoli dal 1975 al 1983

La Fondazione promuove la cultura del dialogo e delle libertà nel Mediterraneo a partire da una rinnovata idea di Europa e realizza iniziative culturali e sociali contro ogni forma di emarginazione e razzismo.