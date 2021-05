Napoli, Via Toledo: incendia cassonetti dei rifiuti.

Condividi

Ieri sera gli agenti dei Commissariati Decumani e Montecalvario, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Toledo per la segnalazione di un incendio.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno visto un giovane con un accendino in mano che stava incendiando diversi cassonetti e che, alla loro vista, si è dato alla fuga in direzione di via Oberdan dove è stato raggiunto e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato.

L’uomo, un 27enne francese con precedenti di polizia, è stato arrestato per resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale e denunciato per danneggiamento seguito da incendio; inoltre, gli è stata notificata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G. emessa dal Tribunale di Milano per una rapina commessa lo scorso 29 aprile.

loading...