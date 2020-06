Napoli, Via Marina: 26enne marocchino denunciato per rapina e lesioni

Condividi

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in piazza Guglielmo Pepe per una rapina.

I poliziotti sono stati avvicinati da un uomo che ha raccontato di essere stato aggredito e rapinato del portafogli e del cellulare da tre persone. Gli agenti, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, poco dopo hanno rintracciato e bloccato nella vicina via Marina uno dei rapinatori.

A. H., 26enne marocchino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato per rapina e lesioni, nonché per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Piazza Sannazzaro: 34enne arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e denunciato per tentata rapina.

Stanotte gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in piazza Sannazzaro hanno visto alcune persone che avevano bloccato un uomo che, poco prima, aveva tentato una rapina ai danni di una ragazza che era riuscita a sfuggirgli.

I poliziotti, dopo una colluttazione, hanno bloccato il malvivente, P. G., 34enne nigeriano con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, e lo hanno arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e denunciato per tentata rapina.