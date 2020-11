Napoli; Usip – Uil Polizia: “assembramenti continui ad ufficio immigrazione via G. Ferraris. Si intervenga”

Condividi

“Sono mesi che oramai denunciamo i continui assembramenti che si verificano all’esterno dell’ufficio immigrazione della Questura di Napoli di via Galileo Ferraris. La situazione, di fatto, non è più sostenibile”.

È quanto denuncia, allegando materiale fotografico, il Segretario Generale del Sindacato di Polizia Usip – Uil di Napoli Roberto Massimo.

“La calca e la ressa che si creano sin dalle prime ore del mattino mal conciliano con le tante raccomandazioni e con i decreti e regolamenti in vigore da mesi, atti a frenare la pandemia da Covid-19.

A rimetterci, come sempre, sono le forze dell’ordine ed i poliziotti sempre in trincea. Ne va della loro salute e di quella dei cittadini tutti. Le Istituzioni intervengano per regolamentare quello spazio ed impedire che si creino file e situazioni fuori controllo. Nell’eventualità non ci fosse possibilità di organizzazione in questo periodo di pandemia mondiale, si dovrebbe provvedere ad una chiusura parziale o totale dell’ufficio immigrazione”, conclude il Segretario della Usip – Uil.

