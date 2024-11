Napoli, tragedia nella notte: giovane morta in rogo di un b&b

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Tragedia nella notte a Napoli, dove una giovane donna è morta nell'incendio scoppiato in un b&b nella centralissima piazza Municipio. Secondo quanto si apprende, la donna trovata priva di vita all'interno di una stanza della struttura ricettiva sarebbe una turista pugliese 28enne. In corso le indagini, la procura di Napoli ha aperto un'inchiesta. I vigili del fuoco stanotte sono intervenuti per domare il rogo scoppiato al settimo piano del palazzo in pieno centro a Napoli. Sul posto anche la Polizia di Stato. Secondo quanto si apprende, all'interno della stanza del b&b è stato ritrovato il cadavere carbonizzato della donna. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.