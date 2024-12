Napoli, tragedia al passaggio a livello: bimbo di 10 anni muore investito

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Tragedia al passaggio a livello della Circumvesuviana in provincia di Napoli. Oggi, 26 dicembre, un bimbo di 10 anni è morto investito da un'auto. A darne notizia, attraverso i suoi canali social, è stato in serata Umberto De Gregorio, ad di Eav (Ente autonomo Volturno). Secondo le prime ricostruzioni, nel pomeriggio un’auto è passata accelerando appena le barriere hanno iniziato ad abbassarsi. Superato il passaggio a livello, però, l’auto avrebbe investito il bambino, sull'altro lato della strada. La donna alla guida della vettura si sarebbe immediatamente fermata per prestare soccorso caricando il bambino sulla propria auto nel tentativo disperato di salvarlo, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sul caso è stata aperta un'inchiesta. "Una tragedia, non ci sono parole – ha scritto De Gregorio – sono tantissimi in Italia gli incidenti mortali sui passaggi a livello. Rfi punta all’eliminazione totale dei passaggi a livello sulla propria rete. Anche EAV nel suo piccolo li eliminerà tutti appena possibile. Non è una scelta, ma un obbligo per le norme sulla sicurezza ferroviaria". —[email protected] (Web Info)

