Napoli, tegola Buongiorno: stagione finita per il difensore

(Adnkronos) – Brutta notizia per il Napoli e per Antonio Conte. Gli esami a cui si è sottoposto Alessandro Buongiorno dopo la sfida di campionato con il Torino hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Conte dovrà fare a meno del centrale di sicuro per le prossime tre partite contro Lecce, Genoa e Parma. In forte dubbio, però, pure il recupero per l'ultima della stagione contro il Cagliari, partita che potrebbe consegnare lo scudetto agli azzurri. Vista l'assenza anche dell'altro infortunato Juan Jesus, il tecnico potrà schierare solo Rafa Marin e Rrahmani in questo finale di campionato. —[email protected] (Web Info)

