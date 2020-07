Napoli, tavolo di osservazione sulla sicurezza urbana presso la VII Municipalità

L’area interessata comprende i quartieri di Secondigliano, Miano e San Pietro a Patierno, contesto estremamente popoloso che registra un elevato tasso di sofferenza sociale dovuto anche a fenomeni di dispersione scolastica, elevata concentrazione criminale, scarsità di servizi ed una rete di volontariato ed associazionismo impegnata ad affermarsi sul territorio per intercettare i bisogni della popolazione locale. I cittadini della Municipalità avvertono le preoccupazioni legate a fenomeni di criminalità comune diffusa, come il fenomeno delle “baby gang” dedite ad atti di teppismo e violenza, soprattutto nei parchi pubblici. Per questo, sono frequenti le operazioni coordinate di controllo del territorio ad “Alto Impatto” operate dalle Forze dell’ordine con la partecipazione della Polizia locale.

