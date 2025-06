Napoli, tante troppe criticità in così tanta bellezza. Domenico Esposito (Movimento Qualità della Vita) “La politica si concentri sul benessere collettivo reale”

1 minuto di lettura

La città di Napoli sta vivendo una stagione fantastica tra ripresa turistica ed eventi internazionali capaci di ridare smalto all’offerta culturale e ricreativa dell’unica indiscussa capitale del Mediterraneo.

“I problemi però ci sono e sono tanti, compresi quelli che non ti aspetteresti in una metropoli di questo rango – commenta Domenico Esposito, presidente del Movimento Qualità della Vita – che quotidianamente inficiano l’immagine della nostra città, del suo paesaggio mozzafiato e della sua grande tradizione culturale”.

Dalla viabilità alla sicurezza, dai trasporti ai servizi è la filiera città ad essere compromessa tutti i giorni partendo dallo stato di abbandono nel quale versa il centro storico di Napoli patrimonio Unesco.

“E’ una questione grave ed urgente – continua Esposito – da affrontare tutti insieme alla ricerca di soluzioni concrete per tamponare questa emorragia di bellezza e cultura. La politica, soprattutto in questo periodo di campagna elettorale per le prossime regionali deve farsi carico di questi problemi ed affrontarli, gettando le basi di una Napoli più sicura, efficiente e che guardi al futuro con meno disinteresse per le proprie potenzialità”.

“Il mio messaggio ai candidati e agli schieramenti in campo è proprio questo: ridare speranza e concretezza ad una città che affoga nel disinteresse e nella microcriminalità, dove il turismo e l’offerta culturale sono divenuti solo un grande business per la micro e macro illegalità e l’enogastronomia alternativa tutto condito con il trash popolare e i social rionali. Napoli è ben altro e va difesa e promossa partendo dal suo popolo prima che dalle sue bellezze naturali, considerando che la qualità della nostra vita è e resta la prima cosa”, ha poi concluso il presidente Esposito.

