Napoli – Sporting | La reazione! complicata e meravigliosa , tre punti Champions di vitale importanza

Napoli, 01 ottobre

Napoli, 01 ottobre – Vittoria di cuore e di carattere quella del Napoli nella seconda giornata di Champions League contro i campioni di Portogallo dello Sporting di Lisbona. La competizione più prestigiosa del vecchio continente, torna al Maradona dopo circa un anno e mezzo, dopo quell’1-1 contro il Barcellona del febbraio 2024 firmato da Lewandwski e Osimhen. Vittoria che giunge al termine di una partita tesa, vibrante e giocata su ritmi elevatissimi. La vigilia del match è risultata, tra l’altro, particolarmente complicata, la sconfitta di Milano contro i rossoneri di Allegri, ha rilasciato scorie che hanno assunto I connotati di un ginepraio di polemiche per una molteplicità di motivazioni. A finire nel mirino della critica, è stato il discutibile approccio alla gara, i dubbi sulla solidità difensiva, uno dei capisaldi della scorsa stagione, e l’incapacità nel creare pericoli alla retroguardia meneghina dopo il conseguimento della superiorità numerica. A rendere l’ambiente ancora più irresponsabile è sorta la questione De Bruyne, il fuoriclasse belga era parso troppo lento, compassato ed avulso dalla manovra al punto da essere etichettato addirittura come un peso per la squadra. La sostituzione palesemente non gradita dallo stesso centrocampista, è risultata la ciliegina sulla torta di una domenica da dimenticare. Il giocatore è rimasto comunque in silenzio e, come tutti i i fuoriclasse, ha risposto sul campo con una prestazione sontuosa condita da due assist decisivi per la vittoria finale, vittoria a cui va attribuito un valore ancora più rilevante per le qualità dell’avversario. Lo Sporting Lisbona si è dimostrato un avversario di livello assoluto sia per un’organizzazione di gioco moderno basato sul palleggio, sia per le qualità dei singoli capaci di creare non pochi grattacapi agli uomini allenati da Antonio Conte. I lusitani, per le qualità dimostrate nella sfida del Maradona, potranno sicuramente competere e dire la loro per il passaggio del turno alla fase successiva della competizione.

Come anticipato, la partita è risultata più complicata del previsto, nel primo tempo I partenopei non sono parsi particolarmente pimpanti, come già successo a Milano, controllano il possesso palla, schiacciano l’avversario nella propria trequarti, ma faticano maledettamente a rendersi pericolosi in fase offensiva. Nell’ultimo quarto d’ora della prima frazione di gioco, il Napoli, come spesso accade, inizia ad annaspare cedendo il pallino del gioco agli avversari ma, proprio nel momento di maggiore difficoltà si accede la luce di Kevin De Bruyne che, in contropiede, avanza, controlla palla, supera due avversari e lancia Hojlund con la maestria del fuoriclasse; il centravanti danese, messo a tu per tu con Rui Silva, si mostra lucido e freddo e realizza la rete del vantaggio azzurro. Prima che si concluda il primo tempo, c’è spazio per un nuovo contropiede guidato da Politano il cui tiro a giro, un classico del suo repertorio, costringe Rui Silva alla prodezza. Nel secondo tempo, dopo una fase iniziale che vede un Napoli arrembante, deciso a realizzare la rete del raddoppio, gli ospiti escono alla distanza, il fraseggio dei lusitani produce un predominio territoriale che li porta a realizzare la rete del pareggio su rigore di Luis Suarez per un ingenuo fallo di un Politano esausto che stende Araujo proprio sotto gli occhi dell’arbitro. Dopo la realizzazione del pareggio il Napoli sbanda, accusa palesemente il colpo tanto che lo Sporting avrebbe addirittura la possibilità di passare in vantaggio con un contropiede che porta al tiro da ottima posizione Gonçalves, la conclusione del centrocampista termina incredibilmente alta. Ma il carattere di questa squadra, ad immagine e somiglianza del proprio allenatore, emerge sempre nei momenti di maggiore difficoltà, gli azzurri riprendono in maniera le redini dell’incontro. Le sostituzioni di Politano e di uno spento Mc Tominay al posto di Neres e Lang, conferiscono maggiore vivacità alla manovra azzurra. Ma a risultare decisiva è ancora l’immensa classe di Kevin De Bruyne, cross pennellato del fantasista e Hojlund con grande coraggio va a cercare l’anticipo sul portiere realizzando la rete che decide la partita. L’ultimo sussulto nei minuti di recupero quando su colpo di testa ravvicinato di Hjulmand, Milinkovic Savic, inoperoso fino a quel momento, sfodera la parata-prodezza che salva miracolosamente il risultato. La partita dunque si conclude con una vittoria preziosissima in chiave qualificazione anche e soprattutto alla luce della sfortunata trasferta di Manchester. Occorrerà ora recuperare gli infortunati, in particolar modo in difesa dove anche ieri Conte è stato costretto a fantasiosi giochi di prestigio per riuscire a formare la linea dei quattro difensori; a tal proposito la sosta, dopo la partita di domenica di nuovo al Maradona contro il Genoa, sembra giungere al momento opportuno.

