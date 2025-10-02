Napoli – Sporting | La reazione! complicata e meravigliosa , tre punti Champions di vitale importanza
Napoli, 01 ottobre – Vittoria di cuore e di carattere quella del Napoli nella seconda giornata di Champions League contro i campioni di Portogallo dello Sporting di Lisbona. La competizione più prestigiosa del vecchio continente, torna al Maradona dopo circa un anno e mezzo, dopo quell’1-1 contro il Barcellona del febbraio 2024 firmato da Lewandwski e Osimhen. Vittoria che giunge al termine di una partita tesa, vibrante e giocata su ritmi elevatissimi. La vigilia del match è risultata, tra l’altro, particolarmente complicata, la sconfitta di Milano contro i rossoneri di Allegri, ha rilasciato scorie che hanno assunto I connotati di un ginepraio di polemiche per una molteplicità di motivazioni. A finire nel mirino della critica, è stato il discutibile approccio alla gara, i dubbi sulla solidità difensiva, uno dei capisaldi della scorsa stagione, e l’incapacità nel creare pericoli alla retroguardia meneghina dopo il conseguimento della superiorità numerica. A rendere l’ambiente ancora più irresponsabile è sorta la questione De Bruyne, il fuoriclasse belga era parso troppo lento, compassato ed avulso dalla manovra al punto da essere etichettato addirittura come un peso per la squadra. La sostituzione palesemente non gradita dallo stesso centrocampista, è risultata la ciliegina sulla torta di una domenica da dimenticare. Il giocatore è rimasto comunque in silenzio e, come tutti i i fuoriclasse, ha risposto sul campo con una prestazione sontuosa condita da due assist decisivi per la vittoria finale, vittoria a cui va attribuito un valore ancora più rilevante per le qualità dell’avversario. Lo Sporting Lisbona si è dimostrato un avversario di livello assoluto sia per un’organizzazione di gioco moderno basato sul palleggio, sia per le qualità dei singoli capaci di creare non pochi grattacapi agli uomini allenati da Antonio Conte. I lusitani, per le qualità dimostrate nella sfida del Maradona, potranno sicuramente competere e dire la loro per il passaggio del turno alla fase successiva della competizione.
