Napoli, sparatoria in piazza a Pianura: nessun ferito

(Adnkronos) – Sparatoria nella notte in piazza nel quartiere Pianura a Napoli. Sono in corso le indagini della Polizia di Stato sull'ennesima "stesa" avvenuta nella periferia, in piazza San Giorgio, con l’esplosione in aria di colpi di arma da fuoco. Secondo quanto si apprende, la sparatoria non ha causato danni a persone o cose. Sul caso, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha comunicato che l’argomento costituirà oggetto di approfondimento nel prossimo comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nel frattempo, il Prefetto ha immediatamente predisposto l’intensificazione, su tutta l’area interessata, dei servizi di controllo e vigilanza del territorio da parte delle forze dell’ordine, già fortemente impegnate nell’attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni criminali. Il luogo in cui si è verificato l’episodio – si legge nella nota della Prefettura – è oggetto di particolare attenzione e la Polizia di Stato, prontamente intervenuta, sta effettuando i rilievi e le verifiche di competenza, finalizzati alla ricostruzione del fatto e all’individuazione dei responsabili. —[email protected] (Web Info)

