Napoli, sorpreso con droga e documenti falsi in casa. Arrestato

I Falchi della Squadra Mobile , durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Calasanzio presso l’abitazione di un uomo dove hanno rinvenuto due bilancini di precisione, 2 bustine con 107 grammi circa di diverse sostanze stupefacenti, un frullatore e materiale per il confezionamento della droga.

Inoltre, i poliziotti lo hanno trovato in possesso di un involucro contenente 25 grammi circa di eroina, una bustina con 1,5 grammi circa di marijuana e 240 euro falsi, mentre, in un borsello, hanno trovato numerosi documenti non intestati all’uomo, tra cui 4 patenti di guida italiane, di cui 3 intestate a cittadini stranieri che non risultavano presenti negli archivi della motorizzazione, una patente senegalese, 5 carte di identità elettroniche contraffatte, una carta di identità risultata smarrita, due passaporti emessi dalle autorità della Colombia e della Repubblica Ceca, una tessera sanitaria e 1.790 euro.

Infine, gli agenti hanno rinvenuto diversi telefoni cellulari e 14 schede telefoniche di cui l’uomo non ha saputo giustificare la provenienza.

Un 37enne senegalese con precedenti di polizia è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, possesso e fabbricazione di documenti falsi e ricettazione.

Fonte Questura di Napoli