Napoli: sorpresi in auto con due fari rubati. Arrestati

Stamattina gli agenti del Commissariato Posillipo, durante il servizio di controllo del territorio, in via Manzoni hanno controllato due persone a bordo di un’auto in cui hanno rinvenuto diversi arnesi atti allo scasso e due gruppi ottici di un autoveicolo.

Inoltre, nella medesima via, i poliziotti hanno notato un veicolo in sosta con il finestrino infranto ed hanno accertato che i due, poco prima, vi avevano asportato i fari posteriori.

Due napoletani, di 20 e 17 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per furto aggravato.

Fonte: Polizia di Stato