Napoli: Silvestro, rinvio di un anno per linea 6 è nuovo flop del comune

“La Giunta Manfredi aggiunge alla sua collezione di fallimenti anche il nuovo rinvio, addirittura di un anno, dell’ apertura della fantomatica Linea 6, che si aggiunge allo sfascio del sistema dei Trasporti a Napoli”

Lo afferma il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro.

Dopo i continui problemi della Linea 1 è arrivata in questi giorni la conferma che la riapertura della linea 6 della metropolitana è prevista per l’anno prossimo.

“L’ assessore Cosenza – prosegue Silvestro – non è solo l’ assessore alla immobilità, ma ha acquisito anche la nuova delega di assessore al rinvio”.

“Continuiamo a chiedere a Manfredi ed al suo assessore Cosenza – conclude il senatore azzurro – un cronoprogramma serio e ragionato sul Metrò linea 1 , dall’ immissione in servizio dei nuovi treni alle aperture delle nuove stazioni, al completamento della cosiddetta Linea 6, alla riapertura della funicolare di Chiaia”.