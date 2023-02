Napoli: Silvestro (FI), Torre Cervati si sta sbriciolando, Sangiuliano intervenga

Condividi

Il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro presenterà una interrogazione al ministro per la Cultura, Gennaro Sangiuliano, sulla situazione di degrado e di grave pericolo dell’arco di Torre Cervati, a Napoli, parte di una struttura militare risalente al Medioevo; degrado denunciato da tempo dai residenti e che starebbe mettendo a rischio ciò che rimane dell’antico edificio.

“Una testimonianza significativa della Napoli antica è abbandonata da anni, nell’indifferenza del Comune di Napoli – spiega il senatore Franco Silvestro -. Ciò nonostante un rapporto della Asl Napoli 1, e le denunce e gli esposti dei residenti – insiste Silvestro – l’arco in tufo, residuo di una fortificazione e sormontato da una lapide settecentesca si sta progressivamente sbriciolando, con grave pericolo per i residenti e per gli alunni del vicino Istituto Comprensivo Nevio”.

Al degrado si aggiunge l’incuria. “Il transennamento della struttura realizzato nel 2017 è stato parzialmente rimosso – conclude il senatore azzurro – e non garantisce né la statica dell’arco, né l’incolumità dei passanti dalle grosse pietre che continuano a distaccarsi dalla struttura”.