Napoli: sicurezza e recupero del territorio per Pianura e Soccavo

I due quartieri della IX municipalità sono ex borghi rurali che negli anni, con l’urbanizzazione, hanno visto consolidarsi elementi di degrado come lo scarico abusivo dei rifiuti, con conseguenze su qualità della vita e della salute della popolazione.

Comprende i quartieri di Pianura e Soccavo, ex aree rurali oggi fortemente urbanizzate, la IX Municipalità di Napoli, nella sede della quale il prefetto Marco Valentini ha presieduto il Tavolo di osservazione sulla sicurezza urbana . La riunione, spiega la prefettura, si inserisce nel ciclo di incontri “sul posto” dedicati alle diverse aree del territorio urbano programmati dal prefetto per conoscere direttamente bisogni e aspettative delle comunità locali. Sicurezza partecipata e migliore vivibilità sono la strategia e l’obiettivo indicati dal prefetto Valentini, che ha messo l’accento sull’importanza del dialogo tra istituzioni e tra queste e gli attori sociali attivi sul territorio.

Caro lettore, ilmonito.it

non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie. La redazione lavora senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulle notizie del territorio. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci. Grazie!