Napoli, sgomberato dalle Forze dell’ordine un deposito della società “ANM”, occupato abusivamente. L’operazione decisa in prefettura

Si è conclusa nelle prime ore della mattina l’operazione di sgombero condotta dalle Forze dell’ordine a Napoli, grazie alla quale è stato possibile liberare un deposito di proprietà dell’Azienda Napoletana Mobilità, occupato abusivamente da alcune settimane.

L’intervento è stato deciso in una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto del capoluogo Claudio Palomba, cui ha fatto seguito un tavolo tecnico di coordinamento presso la questura.

«L’operazione condotta oggi nel capoluogo partenopeo testimonia come, pur a fronte di situazioni articolate e complesse, proseguano senza sosta su tutto il territorio nazionale gli interventi di contrasto del fenomeno delle occupazioni illegali e di restituzione dei beni ai legittimi proprietari» ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

«Sono azioni necessarie a garantire migliori condizioni di sicurezza alle comunità locali, rimuovendo quelle situazioni di degrado e illegalità che caratterizzano alcune aree urbane del Paese e che finiscono per alimentare fenomeni criminali, come il racket delle abitazioni. Continueremo lungo questa strada, in piena collaborazione con tutte le Istituzioni sul territorio», ha concluso il titolare del Viminale.